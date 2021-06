Antonio Bortoli è stato eletto alla presidenza dell’Associazione Arianna Il Filo della Solidarietà di Feltre. Sarà coadiuvato da Luca Pioggia Todoerto come vicepresidente, dal segretario tesoriere Gabriele Gesiot e dai consiglieri Luciano Bosco, Andrea Buda, Manuela De Bona, Elsa Casagrande, Antonietta Casot, Giancarlo Cozzi, Agostino Tres, Debora Zaetta, revisore dei conti Giovanni Da Poian.

Bortoli ha ringraziato il Consiglio per l’incarico affidatogli accettato per l’amicizia che lo legava a Michele De Boni e a Angelo Pasquale Pioggia Todoerto, entrambi scomparsi prematuramente e già protagonisti della crescita e dello sviluppo di un’associazione che negli anni ha arricchito l’Ospedale di Feltre sia in termini di dotazioni strumentali per la diagnosi precoce e affinata di tumori e malattie gastrointestinali, sia di sensibilizzazione al problema e di formazione per mettere il paziente sempre al centro di ogni approccio terapeutico. L’attrattività del reparto di Gastroenterologia si conferma a tutt’oggi ed è dimostrata dalla collaborazione di tre nuovi medici che sono entrati a far parte dell’equipe diretta da Andrea Buda: Matteo Ghisa, Gaia Riguccio e Angelo Iacobellis.

Nell’occasione del rinnovo e della nomina del nuovo presidente di Arianna Il Filo della Solidarietà, il vicepresidente dimissionario Giancarlo Cozzi ha dato lettura del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 entrambi approvati all’unanimità.

