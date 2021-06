Si sono concluse le prime tre gare del “Bergamo Golf for Charity” 2021, organizzato dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, insieme a Multisport, che prosegue l’impegno per raccogliere fondi da destinare ai progetti del territorio.

I prati del Golf Club “Bergamo ai Colli”, del Golf Club L’Albenza di Almenno San Bartolomeo e del Golf Club Rossera di Chiuduno hanno ospitato la manifestazione benefica, con più di 300 partecipanti che si sono alternati sulle buche dei green dal mattino al tramonto.

Oltre 300 partecipanti al “Bergamo Golf for Charity”

La solidarietà è stata ancora una volta il leitmotiv dell’iniziativa e il ricavato del torneo verrà devoluto in beneficenza. Solo durante il periodo dell’emergenza Covid, l’Accademia ha raccolto più di 1,18 milioni di euro (cui si sommano 1,54 milioni di euro donati negli anni passati per numerose iniziative), che hanno permesso di aiutare istituzioni, medici e personale sanitario ad affrontare l’emergenza. Fra i progetti finanziati ricordiamo la tac mobile all’ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato allestito anche un impianto per l’ossigeno, così come all’ospedale da campo allestito presso la Fiera di Bergamo. I volontari dell’associazione prestano inoltre servizio di volontariato nei centri vaccinali, allestiti con tavoli, sedie, gazebo e attrezzature donate dall’Accademia.

“Bergamo rinascerà e noi ricominciamo con le nostre attività, in modo da aiutare chi ha più bisogno – commenta Giovanni Licini, fondatore dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà -. Tutti insieme dobbiamo sostenere la ripartenza del territorio e la socialità, tenendo ferma la priorità per la campagna di vaccinazione”.

Appuntamento a settembre per le prossime date del “Bergamo Golf for Charity” all’insegna della solidarietà per il territorio.