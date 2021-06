Il Cagliari e Leonardo Semplici sono intenzionati a trattenere Riccardo Sottil: la decisione finale spetta alla Fiorentina

Il Cagliari e il suo allenatore Leonardo Semplici hanno deciso di voler tenere ancora Riccardo Sottil in rossoblù nella prossima stagione.

Come riporta FirenzeViola.it il Cagliari ha esercitato il diritto di riscatto per Sottil versando nelle casse della Fiorentina circa 11 milioni di euro. Ora la viola avrà tempo di esercitare il contro riscatto, fissato a 13,5 milioni, entro sabato 19 giugno. Se non dovesse accadere ciò Sottil diventerebbe a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari.

L’articolo Cagliari, Semplici vuole trattenere Sottil: la decisione della Fiorentina proviene da Cagliari News 24.