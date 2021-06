Con una media giornaliera di 25 nuovi casi (174 nel complesso), nella settimana dal 9 al 15 giugno si è confermato il trend discendente della curva epidemica con un valore di incidenza complessivo che scende a 16 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

Solo un mese fa lo stesso dato era a quota 56, mentre oggi siamo tornati sostanzialmente ai livelli di fine giugno 2020.

“Nella settimana osservata – sottolineano dal Servizio epidemiologico di Ats Bergamo – la situazione del territorio afferente all’Ambito Valle Imagna e Villa d’Almè, che le scorse settimane mostrava ancora valori critici, pur con evidenti segnali di miglioramento, si può considerare rientrata. L’importante riduzione dei contagi (6 nuovi casi negli ultimi 7 giorni, pari ad un tasso di 11 per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni) ed il rientro della situazione critica è plausibilmente legato, come atteso, alle azioni di contenimento, informazione e sensibilizzazione attivate da ATS in accordo con i Sindaci dei Comuni della zona e con l’Ambito”.

E gli indicatori comunali, ovviamente, riflettono il dato positivo a livello provinciale: i Comuni con 0 casi incidenti (in bianco sulla mappa sottostante) nell’ultima settimana sono saliti a 163 (il 67%), undici in più della rilevazione precedente e 67 in più di un mese fa fa.

Sotto quota mille anche i soggetti in isolamento: obbligatorio per 633 positivi e fiduciario per 317 loro contatti.

“La Valle Brembana – continua il report di Ats – si riconferma di fatto ‘Covid-free’, come casi incidenti settimanali, per la seconda settimana di fila, con l’unica eccezione del Comune di Sedrina, che a causa di un solo nuovo caso non diventa ‘bianco’. Ulteriori elementi che contribuiscono a comporre un quadro epidemico sempre meno critico derivano, naturalmente, dagli elevati livelli di copertura vaccinale che, grazie allo sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco, permettono di avvicinare la popolazione bergamasca ai livelli che definiscono la cosiddetta ‘immunità di gregge’. L’ultima valutazione di copertura complessiva (sulle prime dosi) evidenzia infatti il raggiungimento del 69,7% del target teorico (70%) della popolazione generale da coprire”.

“In sintesi, la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo evidenzia in continuità, anche questa settimana, solidi segnali di decremento della curva epidemica, confermando il trend di decrescita rilevato nelle ultime settimane. La terza ondata sembra pertanto (sia pur una dovuta formulazione apotropaica di rito) volgere al termine. Le recenti situazioni di cluster territoriali, quali quella recente in Valle Imagna, ci devono tuttavia far ricordare che il rischio di possibili risalite della curva epidemica nel nostro territorio è sempre presente”.

La mappa

In bianco i Comuni senza nuovi casi incidenti. Un colore rosso più intenso indica una maggiore incidenza settimanale.

