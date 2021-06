Irpiniatimes.it

Drammatico incidente in località montana di Volturara Irpina.

Un 79enne del posto mentre percorre una strada sconnessa perde il controllo del fuoristrada che si ribalta.

Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare mentre la moglie, 70enne, è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra.

