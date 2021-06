Divorzio tra l’allenatore calabrese Rino Gattuso e la Fiorentina. La notizia è ufficiale. I motivi della rottura sono legate al mancato accordo per quanto riguarda la campagna acquisti. La società viola si è messa immediatamente al lavoro per individuare una nuova scelta tecnica che guiderà la squadra toscana nel prossimo campionato di Serie A per la stagione calcistica 2021-2022. Tra le possibili soluzioni si parla di Ranieri, Mazzarri e Garcia. L’allenatore originario di Corigliano, invece, dopo il divorzio con la Fiorentina, ha già numerose richieste da diverse società estere. Nei prossimi giorni se ne saprà di più. L’avventura di Gattuso sulla panchina della Fiorentina non è durata nemmeno un mese.

Antonio Le Fosse