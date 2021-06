Salta l’accordo per Paulo Fonseca al Tottenham: il portoghese ora potrebbe andare alla Fiorentina. Le ultime

Ennesimo colpo di scena sulla panchina del Tottenham: dei problemi fiscali hanno bloccato la trattativa con Paulo Fonseca che al 100% non sarà il tecnico degli Spurs. Come riportato da Sky Sport ora il Tottenham punta Gennaro Gattuso.

Scambio di panchine in vista, infatti, dopo la rottura del calabrese con la Fiorentina: come riporta Alfredo Pedullà, ora Fonseca è più di un’idea per la società di Commisso.

L’articolo Fiorentina, torna di moda Fonseca: incrocio di panchine con Gattuso proviene da Lazio News 24.