Hernani Cagliari: Capozucca ripensa al centrocampista goleador che ha messo a segno 7 gol nell’ultima stagione col Parma

Il Cagliari ripensa ad Hernani, centrocampista del Parma che l’anno scorso ha messo a segno 7 reti in Serie A, nonostante la retrocessione dei ducali. Capozucca sta cercando un profilo di esperienza per rinforzare il centrocampo di Semplici e come scrive l’Unione Sarda in questo momento Strootman preferisce fare ritorno al Genoa.

Il brasiliano sarebbe complementare per caratteristiche a tutti gli altri centrocampisti della rosa rossoblù e ne aumenterebbe la pericolosità offensiva.

L’articolo Hernani-Cagliari: Capozucca ripensa al centrocampista goleador proviene da Cagliari News 24.