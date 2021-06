Hysaj è sempre un nome caldo per la Lazio., Ma l’agente Mario Giuffredi sembra raffreddare la pista: le sue parole

Hysaj resta una pista calda per la Lazio, con le ultime indiscrezioni che parlano di una trattativa in dirittura d’arrivo. L’agente Mario Giuffredi però sembra smentire queste voci. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

«Elseid da Sarri? Non è così: la Lazio non mi ha mai chiamato, stiamo lavorando su altre situazioni. Leggo ovunque questa indiscrezione: magari, riceverò questa chiamata tra una settimana ma ad oggi non ho ricevuto nessuna chiamata dalla Lazio e sto lavorando su altre situazioni».

