Se nella serata di mertedì 23 giugno vi trovate a passeggiare per la zona sud di Torino e vi imbattete in personaggi che si aggirano con pantaloni a zampa, improbabili camice a fiori e vestitini con minigonne striminzite non avete compiuto inavvertitamente un salto temporale: è la notte bianca organizzata dall’Associazione Nuova Guala. Dalle 20 … Leggi tutto L’articolo Il 23 giugno…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it