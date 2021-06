Calciomercato Lazio: i biancocelesti e Sarri sono a caccia di centrocampisti e la lista è lunga. C’è anche un giocatore del Cagliari

La dirigenza sta costruendo la Lazio che verrà. Dopo l’ufficialità di Sarri, è ora di pensare al mercato e ai giusti rinforzi per il nuovo modulo: l’assetto con 4 difensori e 3 centrocampisti sembra inamovibile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club sta cercando la pedina giusta da inserire tra Milinkovic e Luis Alberto e Nandez sembra tornato in cima alla lista delle necessità. Ci sono già stati contatti col Cagliari per una maxi operazione che avrebbe coinvolto anche Cragno. Lykogiannis e Fares, ma il prezzo fissato dai rossoblu per il giocatore (tra i 25 e i 30 milioni) avrebbe fermato la trattativa sul nascere.

L’articolo Lazio, Sarri ha scelto il nuovo acquisto: gioca nel Cagliari proviene da Cagliari News 24.