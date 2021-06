Ottenere una licenza casino online per accettare puntate dai giocatori italiani, è l’unico metodo legale che ha una piattaforma di gioco per operare in Italia. In caso contrario, infatti, nessun concessionario può essere attivo, sempre a patto che non voglia correre il rischio di essere illegale e quindi rischiare l’oscuramento e una denuncia.

E in effetti ci sono sempre più concessionari online che provano a fare i furbi visto che dal punto di vista del GGR, ovvero i soldi che gli utenti spendono nei giochi da casinò online e nei bookmaker, l’Italia è un paese in continua crescita. Il trend, infatti, migliora mese dopo mese e quindi i siti non legali in Italia provano a fare i furbi e traggono in inganno i giocatori.

Perché i casinò hanno bisogno di una licenza?

Uno dei motivi più importanti per cui i concessionari che vogliono essere attivi in Italia, devono dotarsi di una licenza, è evitare di essere chiusi da un momento all’altro. Devi sapere, infatti, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l’unico ente autorizzato in Italia a gestire il gioco a distanza, tra cui anche le scommesse e i casinò online, effettua continui controlli. Quando trova un sito che non ha una regolare licenza casino online, lo oscura. In pratica fa sì che sia impossibile accedervi e, quindi, i giocatori che hanno un contratto di gioco e del denaro sul conto non posso più puntare.

Ovviamente, poi, ci sono tantissimi altri motivi per non è un bene giocare su un sito che non ha la relativa autorizzazione. Vediamo quali sono.

Perché evitare di giocare in un casinò online illegale

Prima di tutto, in un casinò illegale in Italia l’RTP, ovvero il Return to Player potrebbe essere troppo basso. Con RTP si intende la percentuale di denaro giocato che dovrebbe tornare nel montepremi e, perciò, di nuovo ai giocatori. Se ad esempio una slot online ha un RTP del 95% (un valore medio nei casinò online legali in Italia), significa che su 100 euro giocati, 95 torneranno nel montepremi e quindi saranno vinti dai giocatori. I restanti 5, invece, finiscono al concessionario.

Il Random Number Generator, ad esempio, è un altro motivo a cui prestare attenzione. Nei casinò online italiani con regolare licenza casino online, sarai sempre certo che abbiano un RNG sicuro e affidabile Questo algoritmo, che deve essere controllato dall’ADM, assicura che le combinazioni dei vari giochi siano totalmente casuali. In caso contrario, infatti, nessuno ti assicura che i giochi siano sicuri.

Anche per questo, quindi, conviene sempre che gli utenti controllino che quella piattaforma sia sicura e legale. Possono farlo controllano direttamente sul sito se trovano il simbolo dell’ADM, oppure diano uno sguardo ai siti specializzati nel settore, come MiglioriCasinoOnlineAAMS.com

Le caratteristiche di una licenza

Una licenza ADM o AAMS (questo era l’ente che gestiva il gioco in Italia fino a qualche anno fa), ha determinate caratteristiche.

Ad esempio, l’ente rilascia licenze casino online solo per numero definito di anni e cioè 9 nove. Dopo questo lasso di tempo deve essere richiesta.

Giocare in un casinò online con regolare licenza, poi, significa anche essere certi che tale piattaforma abbia fatto uno sforzo importante. Di conseguenza, quindi, non vorrà di certo buttare tutto all’aria truccando i giochi. Una licenza, infatti, in generale costa circa 350 mila euro. Una cifra sicuramente ragguardevole che implica anche uno sforzo da parte dei concessionari.

Non c‘è, poi, bisogno che il casinò debba avere sede in Italia. La licenza casino online, infatti, può essere tranquillamente rilasciata a qualsiasi piattaforma che rispetti le caratteristiche e le indicazioni richiesta da ADM. Tra queste, ad esempio, c’è anche l’obbligatorietà di avere una sezione del sito dedicata al Gioco Responsabile.

Inoltre, bisogna anche presentare un numero abbastanza cospicuo di documenti. Questi, poi, verranno analizzati approfonditamente e, solo dopo tale controllo, si potrà eventualmente rilasciare la licenza casino online richiesta.

I pareri degli esperti

Quando si sceglie un sito di scommesse o un casinò online legale in Italia, è anche giusto affidarsi a degli esperti. Tra questi, ad esempio c’è Giorgio Medici. Parliamo di un famosissimo giocatore e redattore di un portale specializzato che parla proprio dei migliori casinò online in Italia legali.

Medici, ad esempio, in ogni suo articolo e recensione dei casino, tra cui https://miglioricasinoonlineaams.com/merkur-win, mette sempre in rilievo se un casinò ha i regolari permessi oppure no.

A proposito dell’articolo citato, l’esperto giocatore e scrittore dice che il sito è “è affidabile al 100% e usa le migliori tecnologie di cifratura per assicurare che i soldi dei giocatori siano protetti”. Questo è sicuramente tra i metodi migliori per aiutare i giocatori a non incappare in siti online che poi sono semplicemente delle truffe. Inoltre, è possibile recuperare anche diverse informazioni che aiutano anche a capire la qualità del sito e la gamma di giochi disponibili. (guest post)