L’Italia rulla anche la Svizzera: azzurri aritmeticamente agli ottavi dell’Europeo. Ancora grande prova di Barella

Dopo la vittoria all’esordio con la Turchia, l’Italia di Roberto Mancini batte per 3-0 anche la Svizzera guadagnandosi il pass per gli ottavi dell’Europeo. Basterà non perdere, nell’ultima giornata del girone contro il Galles, per blindare anche il primo posto.

Gli azzurri all’Olimpico passano grazie alla doppietta di uno strepitoso Manuel Locatelli e a un altro gol di Ciro Immobile. Ancora una volta molto positiva in ambo le fasi la prestazione dell’ex Cagliari Barella.

L’articolo L’Italia rulla anche la Svizzera: azzurri agli ottavi dell’Europeo proviene da Cagliari News 24.