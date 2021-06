Mercato professionisti in pillole, 16 giugno SERIE A Gattuso – Fiorentina 10% – Una crisi improvvisa, consumatasi a 20 giorni dal suo ingaggio. Rottura insanabile, dovuta a valutazioni lontane anni luce su giocatori proposte dall'agente di Gattuso, Jorge Mendes. Le parti stanno definendo come uscire legamente da questo cortocircuito SERIE B Tripadelli – Vicenza 15%- Tentativo destinato ad arenarsi quasi subito. Troppo alto l'ingaggio percepito dall'esterno, che pure avrebbe gradito la destinazione SERIE C Matteassi – Pescara 70% – La scelta per il ruolo di direttore sportivo sembra ormai essere stata compiuta. A breve potrebbe arrivare l'accelerazione definitiva Source