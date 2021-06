“Pedalare conviene”. Così, sui social, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, prova a ingolosire i baresi invitandoli all’uso della bicicletta. Il motivo del post è presto detto: nelle scorse ore è stato pubblicato il nuovo bando ‘MUVT in bici’ che riconosce un incentivo economico a chi usa le due ruote per spostarsi in città: in primis, per andare ogni giorno a lavoro o a scuola.

“Sono previsti rimborsi fino a 0,20 euro a chilometro percorso per le biciclette tradizionali e 0,10 per i mezzi a pedalata assistita – spiega Decaro -. Basta scaricare una App e installare sul proprio mezzo un kit fornito dal Comune a chi ne fa richiesta”.

“Tra le novità di questa nuova edizione del bando – prosegue Decaro – ci sono la possibilità di accedere agli incentivi anche per studenti fuori sede e lavoratori con sede di lavoro a Bari. E poi i concorsi tra i pedalatori più assidui che potranno vincere dei buoni da spendere per mostre, cinema e teatri cittadini”.

“A breve – conclude il primo cittadino – sarà pubblicato anche il nuovo bando per finanziare l’acquisto delle biciclette nei punti vendita in città coprendo fino al 50% del costo per un importo massimo di 150 euro (250 euro per bici elettrica o a pedalata assistita – 100 euro per bici ricondizionata)”.

1 di 1

#tdi_1_d6d .td-doubleSlider-2 .td-item1 { background: url(https://www.digita.org/wp-content/uploads/2021/06/muvt-in-bici-nuovi-rimborsi-chilometrici-a-chi-usa-le-due-ruote-decaro-sui-social-pedalare-conviene-1.jpg) 0 0 no-repeat; }

L’articolo ‘MUVT in bici’, nuovi rimborsi chilometrici a chi usa le due ruote. Decaro sui social: “Pedalare conviene” proviene da Telebari.