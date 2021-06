Per la prima serata in tv, giovedì 17 giugno su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Olanda e Austria, valida per la fase a gironi degli europei.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Le Ragazze”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio.

Su Canale5 alle 21.10 l’appuntamento è con “Viaggio nella grande bellezza – Le storie”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Tutti i segreti di mio marito”; su Italia1 alle 21.25 “Ti presento i miei”; su La7D alle 21.30 “Amori e disastri”; su La5 alle 21.05 “Dolce novembre”; su Iris alle 20.50 “Resa dei conti a little Tokyo” e su Italia2 alle 21.10 “Rise of the legend – La nascita della leggenda”.

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “MacGyver”. Il giovane Angus “Mc” Gyver lavora per un’organizzazione governativa segreta e la sua incredibile conoscenza della meccanica e della scienza gli consente di uscire con successo dalle situazioni più incredibili.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Bruckner: Sinfonia n4”. Dall’Abbazia di San Floriano in Austria, la Munich Philharmonic Orchestra diretta da Valery Gergiev esegue la Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore, detta anche “Romantica”, di Anton Bruckner.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Zelig”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.