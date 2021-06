Un intero weekend dedicato al picnic e a esperienze speciali organizzati lungo tutta la penisola grazie anche alla nuova edizione di Picnic in Cantina, che vede Picnic Chic ancora una volta partner del Movimento Turismo del Vino. Un weekend open air, tra spazi verdi e cantine, per sostenere la ripresa e riscoprire il lusso delle cose semplici e della vita all’aria aperta.

Il picnic, i suoi cesti e le tovaglie a quadretti da stendere su un tavolo all’aperto o in un prato sono così amati da esser celebrati ogni anno con una giornata speciale: il picnic day. Proprio nel weekend del 18, 19 e 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Picnic del 18 giugno, Picnic Chic (una start up con sede a Bergamo) dà vita al più lungo picnic d’Italia: stile “rigorosamente chic” per un evento che porta la filosofia e il gusto del picnic lungo tutto lo stivale.

Turismo slow, enogastronomia territoriale, possibilità di usufruire di esperienze open air in tutta sicurezza insieme al desiderio di passare una giornata fuori porta e all’aria aperta scoprendo le eccellenze del nostro territorio e luoghi speciali dove godersi una giornata in pieno relax.

Sono questi gli ingredienti della prima edizione del Picnic più lungo d’Italia: protagoniste, oltre ai cesti e le proposte di picnic, le aziende che aderiscono a Picnic Chic, il primo booking del picnic e dei pasti open air in Italia che mette in contatto strutture ricettive, agriturismi e cantine immersi nel verde con chi desidera concedersi una coccola per il palato in scenari senza eguali.

L’evento, previsto per il fine di settimana di giugno che coincide con il solstizio d’estate, si svolgerà in 13 regioni italiane: dal Trentino alla Sicilia, dalla Lombardia all’Abruzzo, dal Piemonte alla Toscana, che apriranno le porte di moltissime strutture, agriturismi, aziende agricole, ristoranti, che per l’occasione offriranno esperienze davvero uniche.

Come il picnic sotto l’ulivo o in un campo di lavanda. O il picnic a bordo piscina, per iniziare a vivere l’estate, o quello in abbinata al tour naturalistico a Volterra. E ancora: picnic e trekking con gli asinelli, picnic e visita guidata al forte militare, Picnic e tour in Vespa o con vista mare e visita all’orto sinergico.

Tantissime esperienze, dunque, dedicate a giovani coppie, famiglie con bambini, picnicker esperti o semplici appassionati che avranno l’opportunità di vivere esperienze di qualità in presenza e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Entusiasta dell’evento Antonietta Acampora, Ceo e founder di Picnic Chic: “Quest’anno abbiamo voluto che la giornata internazionale del picnic fosse un’occasione speciale, da festeggiare. La formula picnic ha sostenuto la ripresa e le prime riaperture del 2020 e del 2021, diventando velocemente un food trend scelto anche da chef importanti: una nuova modalità di ristorazione che unisce il cibo sano, lo stare all’aria aperta e una convivialità sicura. Come Picnic Chic perseguiamo questa filosofia da sempre, convinti che un semplice picnic possa essere molto di più. Il nostro portale è cresciuto molto nell’ultimo anno offrendo anche un importante aiuto nel percorso di digitalizzazione delle strutture iscritte, spesso piccole, e che abbiamo sostenuto nella presenza online grazie a una modalità veloce di iscrizione e prenotazione. Vogliamo continuare questo percorso e offrire con la prima edizione del Picnic più lungo d’Italia un ulteriore segnale di sostegno a tutti gli operatori e la possibilità di riscoprire il lusso delle cose buone e semplici, come la vita all’aria aperta e un picnic preparato con amore a tutti coloro che lo desiderano”.

Quattro le location bergamasche che aderiscono a questa iniziativa: Spa Hotel Parigi 2 a Dalmine che offre un picnic con degustazione di miele e formaggio; Tallarini Winery a Gandosso per un picnic nel cuore della bergamasca; Settecento ristorante gourmet a Presezzo lezione di yoga e picnic con visita in Città Alta e a La Riserva del Frate, azienda agricola Green Planet a Monasterolo del castello per un picnic sul lago d’Endine.