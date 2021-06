Le previsioni di Gabriele Galastro per il Centro Meteo Lombardo.

Tra oggi e sabato un esteso promontorio anticiclonico sull’Europa centro-orientale garantirà sulla nostra regione tempo stabile e caldo; tuttavia non è da escludersi qualche breve rovescio lungo i rilievi.

Da Domenica la traslazione di una saccatura atlantica proveniente dall’Europa occidentale e diretta verso levante porterà ad una graduale instabilizzazione del tempo sui rilievi, mentre in pianura i fenomeni risulteranno più locali o del tutto assenti.

Giovedì 17 giugno 2021

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione tempo abbastanza soleggiato con il transito di innocue velature. Sui rilievi Alpini, Prealpini e sull’Oltrepò Pavese possibili locali piovaschi o rovesci più probabili durante le ore pomeridiane.

Temperature: Minime comprese tra 20 e 23°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 30 e 34°C.

Venti: In pianura venti deboli da sud-est, in quota venti deboli da sud-est.

Venerdì 18 giugno 2021

Tempo Previsto: Per l’intera giornata tempo abbastanza soleggiato con il transito di velature a tratti compatte. Durante le ore pomeridiane sui rilievi Alpini e Prealpini addensamenti cumuliformi ma con bassa probabilità di fenomeni.

Temperature: Minime comprese tra 18 e 21°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 33 e 35°C.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da sud-ovest, in quota venti deboli/moderati da sud-ovest.