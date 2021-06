Nella riunione del 9 Giugno u.s. il Consiglio Federale della F.I.G.C., ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento in ambito dilettantistico per la prossima stagione sportiva, ha deliberato di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento in ambito dilettantistico per la stagione sportiva 2021/2022. La Tabella riassuntiva è scaricabile al link seguente: termini tesseramento 2021-2022 Source