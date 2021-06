Ti chiediamo un sostegno, un gesto concreto di vicinanza e di condivisione. Perché non abbiamo un editore che ci finanzia: siamo editori di noi stessi. Non riceviamo fondi pubblici: ci autofinanziamo. Non pubblichiamo inserzioni pubblicitarie delle multinazionali e delle aziende predatorie, non pubblichiamo inserzioni pubblicitarie di agenzie che promuovono lotterie, gioco d’azzardo, scommesse, casinò: abbiamo un’etica. Il nostro lavoro d’inchiesta ha dei costi. In questo momento il tuo aiuto è fondamentale. Grazie.

Clicca qui per il tuo contributo volontario, diventa sostenitore di un giornale libero perché povero e povero perché libero. Basilicata24 è il tuo giornale.

Grazie per quello che potrai fare. Un abbraccio

Giusi Cavallo, direttrice di Basilicata24