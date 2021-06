E’ iniziato con un’opera di ascolto di importanti e coraggiose realtà imprenditoriali del territorio il lavoro del nuovo circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Zagarise, presieduto da Nino Mazzonello e inaugurato nel corso di una iniziativa alla quale hanno preso parte la coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni, on. Wanda Ferro, e il capogruppo in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo.

“Un percorso importante di vicinanza ai cittadini, alla comunità, con cui vogliamo confrontarci sui temi sociali, economici, sui temi dello sviluppo. Vogliamo confrontarci con tutte le amministrazioni del comprensorio, creare una rete di buona politica per perseguire lo sviluppo della Presila catanzarese”, ha detto Mazzonello. Gli obiettivi sono quelli di contrastare lo spopolamento delle aree interne e valorizzare le potenzialità dei borghi della Presila con politiche di sostegno alle realtà imprenditoriali, che chiedono soprattutto investimenti in infrastrutture per essere più competitive, la possibilità di realizzare insediamenti produttivi, la formazione di figure professionali adeguate alle richieste delle imprese:

Richieste in linea con le proposte programmatiche di Fratelli d’Italia in Calabria, che punta a sostenere in maniera capillare sui territori la cultura di impresa, la valorizzazione delle idee e delle competenze, “ma anche un cambio di passo della Pubblica amministrazione, che deve avere una maggiore capacità di ascolto, di dialogo e di assistenza alla creazione di impresa”, ha detto Pietropaolo. “L’inaugurazione del circolo di Zagarise – ha aggiunto il capogruppo di Fdi a Palazzo Campanella – ha un grande valore, perché dimostra la capacità di Fratelli d’Italia di radicarsi in tutte le comunità, anche nelle aree interne come nella Presila catanzarese.

Anche attraverso il circolo proseguiamo la nostra campagna di ascolto dei cittadini, delle loro esigenze, delle loro lamentele, delle loro progettualità, per disegnare nel corso degli anni un percorso di sviluppo e di cammino da fare insieme i rappresentanti istituzionali del partito ai vari livelli – dai comuni alla Regione e al Parlamento- le amministrazioni locali, le comunità. È questo il miglior modo di riavvicinare i cittadini alla politica”.

Il nuovo circolo di Zagarise è intitolato a Paolo Borsellino: “Una scelta dall’enorme valore simbolico, perché dichiara chiaramente da quale parte vogliamo stare”, ha detto Wanda Ferro, segretario della Commissione parlamentare antimafia, che ha rimarcato “il valore della presenza attiva di Fratelli d’Italia in un territorio in cui c’è uno storico radicamento della destra. È un borgo meraviglioso, un comprensorio ricco di potenzialità, di cui noi vogliamo puntare a valorizzare l’identità”