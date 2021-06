A marzo era stato arrestato per i reati di sequestro di persona, violenza sessuale e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Nonostante la gravità dei reati, era stato sottoposto ai domiciliari. Ieri pomeriggio è stato sorpreso in strada dai poliziotti della Squadra Volanti, ma anche in questo caso, almeno per il momento, è riuscito a evitare il carcere. Protagonista della vicenda è un 32enne, cittadino egiziano residente a Bari, denunciato nelle scorse ore per evasione.

La misura della detenzione domiciliare era stata comminata dopo la denuncia della vittima, una 21enne barese, che aveva accusato l’uomo di averla sequestrata, segregata in casa e violentata. Gli agenti, nel primo pomeriggio di ieri, hanno intercettato il 32enne fuori dalla propria abitazione, nel quartiere Libertà, senza giustificato motivo. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per il reato di evasione. A decidere l’eventuale inasprimento della pena sarà l’autorità giudiziaria.

