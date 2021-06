Luca Ceppitelli ha accettato il rinnovo di contratto proposto dalla società rossoblù: al rientro dalle vacanze ci sarà la firma

Come riporta stamane l’Unione Sarda sarebbe arrivata la fumata bianca per il rinnovo di contratto di Luca Ceppitelli con il Cagliari.

Il difensore ha accettato la proposta dei rossoblù tramite una telefonata poiché al momento si trova in vacanza, firmerà il suo contratto non appena rientrerà dalle ferie. Per Ceppitelli rinnovo annuale fino al 31 giugno 2022.

