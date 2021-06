“Da eroi, durante la pandemia, oggi siamo diventati professionisti dimenticati della Sanità del nostro Paese”. È questo lo slogan che ha accompagnato il flash mob organizzato questa mattina davanti al Policlinico di Bari, in piazza Giulio Cesare, da OPI Bari e OPI Lecce, con gli studenti Uniba, “con l’obiettivo – dicono dai due ordini professionali – di sensibilizzare ancora una volta i cittadini sull’importanza degli infermieri nella Sanità italiana”.

“Siamo professionisti della salute che garantiscono qualità e sicurezza nelle cure – hanno detto i manifestanti – anche in momenti di emergenza come quella vissuta in questo anno e mezzo di Covid in tutte le strutture sanitarie. Siamo stati in prima linea e continueremo a farlo – concludono gli infermieri -, ma chiediamo attenzione e dignità professionale”.

