Anas ha programmato la chiusura notturna della Galleria “Termine” sulla statale 51 di Alemagna:

da lunedì 21 giugno al 2 luglio nella fascia oraria 21 – 06, esclusi festivi e prefestivi

traffico deviato sulla ex SS51

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti a servizio della galleria ‘Termine’ sono previste limitazioni notturne lungo la strada statale 51 “di Alemagna”.

Da lunedì 21 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 6:00 del giorno successivo, sarà chiuso al traffico il tratto dal km 53,400 al km 55,950 con deviazione della circolazione sulla ex strada statale 51.

La modifica alla circolazione non sarà in vigore nei giorni festivi e prefestivi ed è prevista fino a venerdì 2 luglio 2021.

