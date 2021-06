L’attenzione verso i cittadini si dimostra anche attraverso i piccoli gesti, anche in situazioni per le quali l’intervento richiesto alla pubblica amministrazione può sembrare di poco conto e banale, come può essere il ripristino di una recinzione. A raccontare un episodio che lo ha molto colpito è stato il sindaco Bennardi.Un piccolo dramma vissuto con immensa tristezza da chi ama gli amici a quattro zampe. Un incidente che si poteva evitare con un cane di piccola taglia aggredito da un animale più grosso, che ne ha procurato la morte. E’ avvenuto nel campo di sgambettamento del rione Spine… Source