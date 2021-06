Per la prima serata in tv, venerdì 17 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Inghilterra e Scozia, valida per gli Europei..

Su Rete4 alle 21.20 l’appuntamento è con “Quarto grado – Le storie”.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda il primo episodio di “Atlantic Crossing”. La Seconda guerra mondiale è nelle fasi iniziali. I paesi scandinavi sono neutrali, ma Hitler, a sorpresa, invade prima la Danimarca e poi la Norvegia. La famiglia reale riesce a fuggire in tempo, ma il treno viene attaccato da una squadriglia tedesca. Olav e Martha si dividono. La principessa si reca in Svezia, qui suo zio, Re Gustavo, comunica a Martha che deve tornare in Norvegia, dove sarà nominata reggente fino alla maggiore età del figlio Harald.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Tra due madri”; su Canale5 alle 21.15 “Mamma mia! Ci risiamo”; su Italia1 alle 21.25 “La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone” e su La7 alle 21.15 “I picari”.

Ancora su Rai4 alle 21.20 “The Villainess Professione assassina”; su La5 alle 21.05 “Before we go”; su Iris alle 21.35 “Dredd – La legge sono io” e su Italia2 alle 21.10 “The eye”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art Night – Art rider: da Ascoli Piceno ad Ancona”. Andrea si metterà in viaggio per le Marche, seguendo l’antica via del sale e giungendo sulla costa opposta, fermandosi ad Ascoli e in ultimo ad Ancona. A seguire, “Neutra”: viennese di nascita, americano d’adozione, Richard Neutra è stato uno dei più grandi architetti del 900.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.05 “Tu si que vales”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset