Ottocentocinquntaseimila. Questo è il numero di persone che nel 2015 decisero, per necessità, di percorre la rotta balcanica per arrivare in Grecia e raggiungere poi la Germania e il resto del nord Europa. Ottocentocinquntaseimila mila vite a cui corrispondono storie, affetti, sogni, emozioni. È un fiume di umanità quello che ha percorso in quel periodo la rotta verso un futuro migliore. Nel vortice c’era anche Maxima, che all’epoca aveva quattordici anni, e si lasciava tutto dietro di sé: la propria terra, la Siria, la famiglia, gli amici, tutto.

Il suo incredibile viaggio, raccontato da Francesca Ghirardelli, giornalista bergamasca, nel libro da cui prende il titolo lo spettacolo “Solo la luna ci ha visti passare”, è diventata un’opera teatrale appassionante raccontata dall’attrice Francesca Bellini, per la regia di Lucio Guarinoni.

Lo spettacolo, prodotto da Pandemonium Teatro e coprodotto da La Piccionaia di Vicenza, debutterà sul palco del Lazzaretto stasera, venerdì 18 giugno. “Durante il primo lockdown io e Lucio, il regista, avevamo un appuntamento fisso Maxima, su Skype una volta alla settimana – spiega Francesca Bellini – ogni incontro ci serviva per ripercorrere le tappe del suo viaggio, ma la conoscenza di Maxima è stata il nostro viaggio, ora mi sento più consapevole di chi sono”.

“Conobbi Maxima a Belgrado, in Serbia, stava seduta a terra, in un’aiuola, ed è lì che facemmo la nostra prima intervista – racconta Francesca Ghirardelli – Questo spettacolo ha un grande valore perché il conflitto in Siria non è ancora risolto”.

Dopo sei anni dall’attraversamento della rotta, ora Maxima è una giovane donna di vent’anni, fiera del suo passato e del suo presente. È il frutto più bello di un mondo che non sempre va come dovrebbe andare. È la voce, consapevole e sensibile, di altre migliaia di persone.

Maxima, ci racconti della sua nuova vita in Olanda. Le piace vivere lì?

Sì, è stupendo. Per me è tutto nuovo, totalmente diverso da come me l’ero immaginata prima di partire dalla Siria. Una volta arrivata finalmente in Olanda ho visto la realtà in modo differente, ma realistica, piena di opportunità. L’unica cosa che volevo era cogliere tutte queste opportunità per iniziare una nuova vita. Sono molto felice di essere qui. Ora sto finendo la scuola e presto andrò all’università. Voglio studiare psicologia o “Human Law”, quella parte della giurisprudenza che si occupa dei diritti umani.

Prima di arrivare in Olanda, lei ha dovuto affrontare un lungo viaggio dalla Siria. È stato per lei difficile riviverlo raccontandolo nel dettaglio nel libro “Sola la luna ci ha visti passare” e nello spettacolo che debutterà questa sera?

No, non lo è stato. Vedo quell’esperienza non come il mio viaggio ma il viaggio di milioni di persone che hanno affrontato le stesse difficoltà e sofferenze. È per la possibilità parlarne, di essere la voce di quelle persone che non possono parlare, non possono dire quanto sia stato difficile. Il libro e questo spettacolo sono l’occasione per rendere la gente consapevole di quello che stava accadendo, e sta succedendo tutt’ora. In questo modo racconto anche la storia di tutti coloro che sono in stato di bisogno: do voce alle persone che gridano aiuto. Per questo motivo, ho subito accolto il lavoro del libro e dello spettacolo senza difficoltà. Sentivo di doverlo fare.

Avrebbe mai pensato di essere il personaggio protagonista di uno spettacolo teatrale?

Assolutamente no. Ma ho sempre saputo di voler fare qualcosa di buono nella mia vita, qualcosa di speciale. Voglio raggiungere l’obiettivo di aiutare più persone possibili nella vita, ma sicuramente mai avrei pensato di poterlo fare attraverso un libro o il teatro. La vita ci sorprende!

Pensa mai alla sua terra natia? Cosa le manca di più?

I primi anni in anni in cui ero in Olanda, la cosa più difficile era sicuramente accettare il fatto di aver abbandonato la mia casa, la mia terra. Ma poi ho reagito, mi sono focalizzata sulla vita che si apriva davanti a me. Mi sono detto: “ho questa enorme opportunità, sono qui, devo coglierla”. Poi mi sono accorta che più crescevo, più diventava difficile per me non pensare alla mia terra, alla mia famiglia, ai miei amici, alla mia vita prima del viaggio. Mi sembrava di essere immobilizzata tra due mondi, tra due vite, quella passata e quella futura. Anche se era difficile, se in certi momenti avrei fatto di tutto per ritornare a casa, anche solo per sentire l’odore dell’aria per qualche secondo, ho fatto del mio meglio, ho trovato un modo per far convivere il mio passato e il mio presente per fare qualcosa di bello nel futuro. Mi dico spesso: “concentrati sul futuro, cogli l’opportunità, un giorno tornerai a casa e tutto sarà andato per il meglio”.

Cosa spera per il suo Paese?

Non solo per il mio Paese, ma per tutti quelli che sono in sofferenza. Io ho fiducia, ho speranza perché credo che il mondo dovrebbe essere così. Non è così che dovrebbe andare. Ma ho fiducia, le cose cambieranno, andranno meglio. Ci prenderemo cura della nostra casa perché il nostro destino è nelle nostre mani. Lo dobbiamo alle future generazioni.

Le capita di ripensare ai momenti più difficili di quel viaggio? Cosa prova?

Molte volte. In questo periodo sto davvero cercando di concentrarmi sul futuro, sul positivo, per cui molte volte questi pensieri vanno nel fondo della mia mente. Ultimamente quando mi capita di pensarci lo avverto più come un sogno, né bello né brutto, ma un mix. Ma poi prendo in mano il libro mi ricordo che è stato tutto reale. Sono molto grata di questo.

È come se lei, alla fine di tutto, fosse grata dell’esperienza che ha fatto, seppur difficile. È così?

Credo fortemente che tutto ciò che accade nelle nostre vite, succede per un motivo, per cambiarci in meglio. Dalle cose brutte nascono bellissime possibilità, e io ne ho la prova. Sono scappata dalla guerra, ho abbandonato la mia famiglia e la mia vita. Questo mi ha spinto a devolvere la mia vita nell’aiuto degli altri. Ecco come una tremenda esperienza, mi ha cambiata in meglio

La ragazza che viene raccontata nello spettacolo teatrale ora è una giovane donna. Sei anni dopo il viaggio, quanto è cambiata?

Sono sempre Maxima, sempre positiva, sempre aperta al mondo e alle opportunità. Ma al tempo stesso sono più consapevole di cosa voglio diventare, del mio ruolo nel mondo. Farò di tutto per raggiungere il mio obiettivo.