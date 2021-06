L’ex portiere della Lazio Marchegiani ha voluto dire la sua sull’addio di Inzaghi, ma anche sul futuro dei biancocelesti

In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Tempo, Marchegiani ha voluto dire la sua sulla rottura tra Simone Inzaghi e la Lazio, ma anche sul futuro dei biancocelesti. Queste le sue parole:

«Credo che fosse arrivato il momento di separarsi. Sarà molto difficile migliorare il lavoro fatto da Inzaghi; ha valorizzato i giocatori, ha ottenuto risultati importanti. E questo farà sempre parte della storia di Simone Inzaghi. Può dispiacere per il modo in cui si è concluso il rapporto ma è stata una scelta logica, un’occasione per entrambi»

