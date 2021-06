La trattativa in corso tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez si è raffreddata. Dimarco non sarà contropartita

Come riporta La Nuova Sardegna la pista che porta Nahitan Nandez dal Cagliari all’Inter si è notevolmente raffreddata.

Il quotidiano isolano riporta l’interesse del Cagliari per Dimarco ma l’Inter non accetta di inserirlo come contropartita tecnica per arrivare a Nandez e chiede solo una parte economica per l’esterno che piace a vari club di Serie A.

L’articolo Nandez Inter, trattativa con il Cagliari raffreddata: la situazione proviene da Cagliari News 24.