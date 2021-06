Quasi non ci credeva, il Moccagatta, di aver sfatato una maledizione durata 46 anni. L’Alessandria vince i playoff conquista la Serie B nel modo più sofferto possibile. Dopo i 120 minuti di battaglia in semifinale con l’Albinoleffe, ecco il bis in finale col Padova. Un patimento immane, due gol clamorosi sbagliati dai biancoscudati, ma qualche chance l’hanno avuta anche i grigi. Che, da un certo punto in avanti, si sono rintanati perché la benzina era finita. Ma a quel punto sono arrivati i cambi poco comprensibili di Andrea Mandorlini a indirizzare la partita ai calci di rigore. E qui la legge del calcio è la più crudele possibile: una delle due deve perdere e stavolta è stato il Padova a deporre le armi, come già accaduto nella regular season. E così, in trionfo è finito Moreno… Source