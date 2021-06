Dai selfie e i sorrisi dispensati a fotografi e curiosi al matrimonio Hunziker-Trussardi, ai funerali della madre del senatore leghista Roberto Calderoli, al quale era seduto accanto durante la messa in Borgo Canale. Sembra passata un’era dalle ultime comparse di Silvio Berlusconi in terra Bergamasca. Entrambe in Città Alta ed entrambe nel 2014.

L’intervento dell’ex presidente del Consiglio (se fisico o virtuale, è da chiarire) concluderà gli Stati Generali di Forza Italia a Castione della Presolana, in programma da venerdì 18 a domenica 20 giugno. È considerato il gran finale dell’evento che – tra gli altri – riunisce ministri, sottosegretari, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, amministratori locali e tutti i big del partito: da Antonio Tajani ad Annamaria Bernini, da Mario Occhiuto a Maristella Gelmini, Mara Carfagna, Renato Brunetta e Adriano Galliani, quest’ultimo dirigente sportivo del Monza.

Se in veste di politico non ci sono precedenti “ufficiali” che legano il Cavaliere a Bergamo, ci sono comunque diversi aneddoti da raccontare. Alcuni noti, altri meno.

Non è una novità che al fianco di Berlusconi abbia lavorato per 16 anni l’attuale sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Erano gli anni cruciali di un’impresa televisiva – Fininvest – che nel bene o nel male ha cambiato il costume degli italiani, e dalla quale è nato un partito – Forza Italia – che ha governato il Paese per quasi un ventennio. Altra curiosità è quella che vede i banchetti dei matrimoni della famiglia Berlusconi targati Da Vittorio. Come nel caso delle nozze tra l’ultimogenito Luigi e Federica Fumagalli.

Quel che non tutti sanno, forse, è di un giovane Silvio barista a Clusone, ben prima dei canti sulle navi da crociera con l’amico Fedele Confalonieri. A svelarlo l’ex ciclista Paolo Savoldelli. Era il 2005 e il “Falco” – fresco vincitore del Giro d’Italia – era stato invitato dall’allora premier nella sua villa di Arcore, in compagnia della moglie (lo stesso Savoldelli si era presentato alle Regionali in Lombardia nelle fila di Forza Italia, risultando il primo dei non eletti in Provincia di Bergamo). Al Cavaliere aveva portato in dono una maglia rosa, ricevendo in cambio quella dell’ex campione del Milan Ricardo Kakà. “Quando gli ho detto che ero di Clusone – confidò Savoldelli a Il Giornale – mi ha raccontato che a 14 anni c’era andato per fare il barista, al Bar Stazione. Mi ha spiegato che, allora, per fare le vacanze, bisognava meritarsele e guadagnarsele”.

