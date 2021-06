Mauro Bianchessi, responsabile del settore Lazio Women, ha parlato in vista della prossima stagione. Le sue parole

LAZIO – «Il giorno dopo della vittoria del campionato di serie B col Presidente e la team manager Caprini abbiamo subito delineato i programmi. L’obiettivo per il primo anno di serie A è mantenere la categoria: sappiamo che sarà difficile perché ci saranno 4 retrocessioni al posto di 2. Inizieremo la preparazione verso la metà di luglio al Green club e successivamente andremo in ritiro».

SQUADRA – «Manterremo la stessa ossatura, ma per il resto la squadra sarà rinnovata perché la serie A è molto difficile. Per l’inizio della preparazione sicuramente la squadra sarà completa con innesti di giocatrici di alto livello internazionale. A breve ufficializzeremo i primi acquisti. Nello stesso tempo faremo il mercato del settore giovanile maschile. Diciamo che è un periodo molto intenso. Col Presidente siamo giornalmente in contatto perché segue il tutto in prima persona».

MORACE – «Con Carolina abbiamo un ottimo rapporto consolidato anche dai risultati. L’abbiamo voluta fortemente alla Lazio, sappiamo chi è e quello che ci può dare. A breve si incontrerà col presidente Lotito e se vorrà essere ancora partecipe come allenatrice del progetto Lazio Women saremo tutti contenti di continuare insieme. Ci vuole ancora un po’ di pazienza: tutti noi siamo necessari ma nessuno è indispensabile. L’unica cosa importante è la Lazio».

