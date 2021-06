Il Cagliari è pronto per il suo calciomercato. Per Bonifazi si fa sul serio… grazie a Semplici e alla Spal

Il Cagliari è pronto per il suo calciomercato che porterà alla costruzione di una nuova squadra sempre allenata da mister Leonardo Semplici. Secondo quanto riportato questa mattina da La Nuova Sardegna, è proprio grazie al tecnico e ai buoni rapporti intrattenuti con la sua ex squadra, la Spal, se i rossoblù si troveranno facilitati nella trattativa per portare Kevin Bonifazi in Sardegna. Secondo il quotidiano, inoltre, il mercato della dirigenza sarda potrebbe entrare nel vivo già la prossima settimana.

