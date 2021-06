Sta avendo un buon successo il torneo Refugee Teams 2021, l’iniziativa sociale sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, rivolta ai minori stranieri accolti in Italia. Dopo la qualificazione del Marsala alla Fase Finale Nazionale, si è aggiunto il Raffadali, che si è aggiudicato la seconda finale regionale di Gela. Le final four si sono disputate nell’impianto “Enrico Mattei”, sede del centro Federale Territoriale.

Il torneo Refugee Teams 2021 è un progetto promosso in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’ANCI e la Rete SAI, con il supporto di Eni e Puma.

Adesso per entrambe le squadre siciliane di Marsala e Raffadali, l’appuntamento finale è quello di Roma in programma a settembre.

