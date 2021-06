Gigi Riva: «Boniperti? Ogni anno mi voleva alla Juve. Mi vergogno di una cosa…». L’aneddoto raccontato dall’ex attaccante del Cagliari

Gigi Riva, ex attaccante del Cagliari e della Juventus, ha ricordato Giampiero Boniperti sulle pagine de L’Unione Sarda.

«Boniperti mi voleva assolutamente alla Juve. Per tre anni mi ha cercato con insistenza: non si rassegnava. Lo dichiarai anche all’epoca sui giornali che a Torino non sarei mai andato. Ogni anno però mi chiamava lo stesso, sperando che avessi cambiato idea. Una volta mi fece una proposta, che preferisco non rendere pubblica perché mi vergognerei anche solo a rievocarla, in cui la Juventus per avermi metteva sul tavolo una quantità di denaro enorme. Rifiutai tutto per il contratto che avevo con il Cagliari (…). Alcuni anni fa l’ho sentito al telefono: abbiamo rinnovato la stima reciproca. Mi disse che avevo sbagliato, cinquant’anni fa. E io, sorridendo, gli risposi ancora una volta no».

