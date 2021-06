La Reale Mutua Basket vince gara uno della finale dei playoff per la promozione nella massima divisione contro il Bertram Derthona 64 – 60 in una partita nervosa in cui le difese hanno avuto il sopravvento sugli attacchi. Il primo quarto si é chiuso con un parziale di 11-8 per i torinesi che allungano nel … Leggi tutto L’articolo La Reale Mutua Basket vince gara uno contro Derthona…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it