Domenica 20 giugno alle 18 al PalaSabetta, l’ultima gara di campionato di serie D Abruzzo/Molise per l’Airino che affronta il BasketBall Teramo, terzo in classifica. La formazione teramana nel turno precedente ha creato non pochi problemi alla capolista Atri, vincendo i primi due quarti, crollando solo nel finale di gara.

Un risultato positivo del Teramo avrebbe riaperto la lotta per la seconda piazza, valevole per la finale per l’accesso in C silver.

I padroni di casa vengono da due buone prove sia ad Atri che a Montesilvano, nelle quali non sono mai crollati, sconfitti nei parziali con scarti minimi, riuscendo a vincere un quarto per partita, che non basta mai per una vittoria, ma indica presenza e validità tecnica.

“Sarà partita vera, dove i teramani, squadra che con alte percentuali dall’arco, e una media punti per partita sopra i 65, non permetteranno ai gialloblù una facile fase difensiva – affermano dall’Airino – bensì un gara, con una ricerca di tiri potenzialmente con percentuali realizzative più alte”.