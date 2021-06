Mercato professionisti in pillole, 18 giugno SERIE A Italiano-Fiorentina 70% – La volontà di Commisso è quella di affidare all’allenatore dello Spezia la panchina viola. E potrebbe essere pagata la clausola SERIE B Ardemagni-Como 40% – Per il momento è solo un’idea. Ma la neopromossa cerca un centravanti e il nome è sul taccuino SERIE C Auteri-Pescara 100% – E’ arrivata la firma, si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Una scelta rischiosa, dopo una stagione negativa per entrambe le parti in causa Source