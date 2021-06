Mercato professionisti in pillole, 19 giugno SERIE A Venturato – Spezia 50% – E' uno dei candidati forti in caso di addio di Vincenzo Italiano. Il suo calcio piace, il suo rapporto col Cittadella è al capolinea SERIE B Gorini – Cittadella 80% – L'addio a Venturato provoca uno scossone in panchina. Pronto il cambio della guardia e la promozione dello storico vice di Venturato SERIE C Cernigoi-Pescara 60% – Dopo la stagione alla Juve Stabia, pare che il suo nome sia finito nella lista di Gaetano Auteri per il prossimo anno Source