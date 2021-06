CAMPOBASSO – Mercoledì 23 giugno, alle ore 10.30, presso il cortile del Castello Monforte, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle prossime rassegne estive inserite nel cartellone di “Musica in Città”, organizzato congiuntamente dall’Associazione Amici della Musica W. De Angelis e dal Comune di Campobasso.

Alla conferenza stampa interverranno: Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, la Direttrice Artistica dell’Associazione, Antonella De Angelis, il segretario dell’Associazione, Sabatino Del Sordo, e la segretaria amministrativa ed Artistica dell’Associazione, Daniela Gargano.

Durante la conferenza stampa, verranno illustrate le specificità e gli appuntamenti di tre diverse rassegne: “Musica in Villa”, che prevede un ciclo di 6 concerti in villa De Capoa, “Voci del Castello”, che ha in calendario quattro appuntamenti ospitati nel Castello Monforte, e la “Rassegna organistica 2021”, con tre concerti presso la Chiesa di S. Antonio di Padova.

