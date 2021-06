La notizia potrebbe essere di quella che sconvolge il sistema della giustizia. A darla è Pietro Chiodo, difensore di Luciano Scalise, condannato nei giorni scorsi alla pena dell’ergastolo per l’omicidio dell’avvocato Pagliuso.

(LEGGI LA NOTIZIA DELLA SENTENZA)

Ma quella sentenza potrebbe contenere profili di nullità. Scrive Pietro Chiodo : “ Ieri (venerdì n.d.r.) alle 14.44 ho ricevuto sul mio telefonino la telefonata dell’ispettore penitenziario del carcere in cui Scalise è detenuto, il quale mi comunicava che Luciano Scalise in video collegamento durante il processo tenutosi ieri (giovedì n.d.r.) era rimasto scollegato dalle ore 11 di mattina fino alle ore 14.44 del pomeriggio e dunque non era a conoscenza degli esiti del processo. Io a quel punto – dice ancora l’avvocato – ho detto subito all’ispettore di dare urgente comunicazione di ciò all’autorita giudiziaria in quanto ciò avrebbe potuto determinare la nullità della sentenza. A quel punto l’ispettore mi ha comunicato che avrebbe proceduto urgentemente a tale adempimento. La circostanza, in ogni caso, determinerebbe la nullità della sentenza”