Una cittadina peruviana di 52 anni gravata da un ordine di carcerazione, emesso nel mese di aprile a Padova, è stata rintracciata nelle scorse ore a Bari dai carabinieri.

La donna è stata intercettata in corso Italia mentre viaggiava a bordo di un’auto in compagnia di due uomini che, consci della situazione giudiziaria della 52enne, sono stati denunciati in stato di libertà per favoreggiamento personale.

L’arrestata, subito portata nel carcere di Taranto, dovrà scontare 4 mesi e 13 giorni di reclusione per ingresso illegale nel territorio italiano e per aver commesso un furto aggravato nella città di Padova.

