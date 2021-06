Il Parma sta lavorando a tutti i livelli per cercare di costruire un progetto vincente per tornare in fretta ai vertici delle società professionistiche. Nicolò Schira sulle pagine del sito internet www.nicoloschira.com. ha dichiarato che cambia anche la guida della formazione Primavera degli emiliani, in arrivo Cesare Beggi al posto di Marco Veronese. Altre novità arriveranno nei prossimi giorni. Source