Lunedì 21 giugno alle ore 17,00 in diretta streaming sarà trasmessa la presentazione annuale del rapporto della Banca d’Italia su “L’economia della Calabria”.

L’evento rappresenta un’importante occasione per fare il punto sulla situazione economica in regione. Durante la diretta web saranno presentate le principali evidenze del rapporto sugli effetti dell’emergenza Covid-19 su imprese e famiglie in Calabria e si discuterà delle prospettive dell’economia regionale.

I lavori saranno aperti dal Direttore della Filiale di Catanzaro della Banca d’Italia Sergio Magarelli. A seguire, si terranno gli interventi di Valerio Vacca (Servizio Stabilità Finanziaria – Banca d’Italia) e Iconio Garrì (Filiale di Catanzaro – Banca d’Italia), che presenteranno i risultati delle nostre analisi a livello nazionale e regionale. Alla discussione parteciperà anche l’imprenditore Aldo Ferrara, Presidente di Unindustria Calabria.

Sarà possibile assistere al convegno collegandosi al canale YouTube della Banca d’Italia (https://www.youtube.com/user/bancaditalia).