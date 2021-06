La Polizia Locale di Bergamo è intervenuta nella serata di venerdì 18 giugno, intorno alle 21.20, per sedare una rissa scoppiata tra alcuni soggetti in piazzale Marconi, davanti alla stazione.

Alla vista degli agenti i partecipanti alla rissa sono fuggiti, tranne uno, rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Bergamo.

Gli agenti del Comune di Bergamo era impegnati in servizi di controllo dell’area, quando hanno visto cosa stavano succedendo sono scesi dall’auto, riportando la situazione alla normalità e soccorrendo il soggetto rimasto ferito.

La persona ferita non è in pericolo di vita: è stata portata alla Clinica Gavazzeni, dove è arrivata in codice giallo.