Joe Tacopina, l'ex patron di Bologna e Venezia, ha presentato un'offerta alla Spal, per l'acquisizione della società. L'americano, ha dichiarato a estense.com: “Siamo ancora in trattativa con la proprietà e non ci sono più di tante novità, ma ho buone sensazioni. Un messaggio a tifosi e città? È ancora presto e non ne ho il diritto, ma spero davvero di poterlo fare presto”. Source