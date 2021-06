Per la prima serata in tv, sabato 19 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Spagna e Polonia, valida per la fase a gironi degli Europei.

Su Rete4 alle 21.20 andrà in onda la soap “Una vita”.

Su Canale5 alle 21.35 ci sarà “The winner is”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Il dolce suono del tradimento”; su RaiTre alle 21.20 “Ricordati di me”; su Italia1 alle 21.20 “Shrek 2”; su Rai4 alle 21.20 “The Roommate – Il terrore ti dorme accanto”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Screzi d’amore”; su Iris alle 21.10 “The good Shepherd – L’ombra del potere” e su Italia2 alle 21.10 “Spiders”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Italian Stand Up – Vincenzo Comunale”. Dal Teatro Zelig, tempio della comicità milanese, Vincenzo Comunale presenta il suo spettacolo di stand up comedy.

Su La7D alle 21 spazio alla “Volley Nations League” con la partita fra Italia e Belgio.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2001 – Galà di apertura”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.