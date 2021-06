Il Cagliari si allontana dal difensore Gianluca Frabotta che invece si fa tentare dal Genoa

Secondo Gianluca Di Marzio, si starebbe raffreddando sempre di più la pista che potrebbe portare Gianluca Frabotta al Cagliari. Secondo quanto riporta il giornalista sportivo, il Genoa avrebbe già intavolato con la Juventus una trattativa per il difensore bianconero che dovrebbe trasferirsi in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Qualora tutto andasse per il verso giusto, la Juventus potrebbe trattenere Luca Pellegrini che, nella scorsa stagione, era stato girato in prestito proprio al Genoa.

