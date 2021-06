L’Italia, con la fase finale dell’Europeo già in tasca dopo le prime due giornate (successi contro Francia e Polonia, quest’ultimo ai rigori), chiude la fase di qualificazione con una vittoria per 6-5 contro la Svizzera. Sulla sabbia di Nazarè, la squadra di Emiliano Del Duca festeggia il primo posto nel gruppo 2 e ora può guardare con ottimismo alle qualificazioni mondiali, al via lunedì sempre sulla spiaggia portoghese. “Una grande partita, molto combattuta, contro una squadra dalle qualità fisiche e tecniche – le parole del c.t. azzurro -. I ragazzi sono stati bravi, un gruppo fantastico che con tenacia ha tenuto botta e ha conquistato il primo posto nel girone. Il primo obiettivo è stato centrato, da domani la… Source